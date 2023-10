Marchetti: «Inter la più matura in Serie A? Lo dicono 2 cose. Deve evitare questo»

Luca Marchetti ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi, in questo momento in testa nel campionato di Serie A.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «L’Inter è la squadra più matura di questo campionato? Lo dice la classifica e lo dice il rendimento della squadra grazie anche al lavoro di Inzaghi. L’Inter è la squadra più attrezzata, anche se questo non le ha impedito di avere passaggi a vuoto come visto con Bologna e Sassuolo. L’Inter deve evitare questo, perché poi può dominare anche gli scontri diretti come abbiamo visto. È la miglior difesa e segna tanti gol grazie allo stato di grazia della coppia Lautaro–Thuram. Forse è leggermente corta in attacco, il pacchetto offensivo poteva avere forse un elemento in più di livello. Secondo me l’Inter a gennaio non farà nulla, se dovesse far qualcosa la farà davanti».