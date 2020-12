Vidal recuperato per Inter-Spezia: subito in campo o...

Vidal recuperato per Inter-Spezia: subito in campo o meglio gestirlo?

Vidal è finalmente recuperato. Conte ritrova il suo fedelissimo, ma come lo gestirà in vista delle due gare con Spezia e Verona?

RIENTRO – Vidal ha superato il problema fisico che lo ha costretto a saltare le ultime partite. Il cileno per la gara con lo Spezia non solo è disponibile ma si candida per una maglia da titolare. All’Inter infatti serve la sua qualità, la sua capacità di inserimento per spezzare le linee avversarie. Mercoledì però c’è il Verona. Come comportarsi quindi col numero 22?

TITOLARE O NO? – Vidal, ovviamente, è un fedelissimo di Conte. E il tecnico ci penserà svariate volte prima di rinunciare al suo apporto dal primo minuto. Il cileno però già di suo non è mai stato al massimo della forma in questa stagione. Colpa di un’estate atipica, ma anche dei problemi del Barcellona. Ha dovuto spesso gestirsi e non ha mai avuto l’esuberanza dei giorni migliori. Appena recuperato forse sarebbe meglio portarlo in panchina, per sfruttare la sua sapienza nel finale?

OTTICA VERONA – Conte, come accennato, deve anche pensare alla partita dopo. L’ultima prima della sosta. Il 23 si gioca col Verona una gara delicata, che si preannuncia una discreta battaglia tattica e fisica. Vidal servirà, eccome. Che rodaggio gli va fatto quindi con lo Spezia? Meglio dargli più minuti possibili o gestire il rientro in modo graduale, per averlo titolare mercoledì? Conte deve soppesare gli aspetti.