Fontana: “Handanovic? Facile dire che Ã¨ colpa sua. L’Inter paga in difesa”

Fontana: “Handanovic? Facile dire che è colpa sua. L’Inter paga in difesa”

Handanovic, protagonista in Inter-Napoli con delle parate decisive, nell’ultimo periodo è stato abbastanza criticato per qualche incertezza. Alberto Fontana, ex storico portiere del Palermo e, tra le altre, anche di Inter e Napoli, intervistato da “Calciorosanero.it” ha detto la sua anche sulla partita di San Siro.

NON SOLO HANDANOVIC – Handanovic non l’unico colpevole secondo Alberto Fontana, ex portiere del Palermo ma anche di Inter e Napoli: «Handanovic in Inter-Napoli? Per me è un top, lo vorrei sempre nella mia squadra. Io lo prenderei sempre e secondo me sta facendo bene perché l’Inter dietro sta pagando un po’ troppo. Il Napoli meritava il pareggio nonostante l’espulsione. L’Inter in fase difensiva ha preso molti gol ma da pochi metri. Non chiamerei in causa il portiere. Per fare il passo ulteriore l’Inter deve diventare un po’ più solida perché la partita l’altro giorno l’ha vinta Handanovic. Troppo facile metterlo di mezzo quando prende gol».

Fonte: Calciorosanero.it