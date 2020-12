Inter-Spezia: Conte ha due armi in più: Brozovic e Vidal recuperati

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Lo conferma il giornalista di “Sky Sport” Matteo Barzaghi: Marcelo Brozovic e Arturo Vidal sono ufficialmente a disposizione di Antonio Conte per la sfida Inter-Spezia, in programma domenica pomeriggio a San Siro

SOLLIEVO – Antonio Conte può sorridere: Arturo Vidal e Marcelo Brozovic sono tornati ufficialmente a disposizione per Inter-Spezia. Sono finalmente alle spalle i problemi fisici delle ultime settimane per il cileno, e post Inter-Napoli per il croato. Accanto alle certezze Nicolò Barella e Roberto Gagliardini, il tecnico pugliese avrà due armi in più. Ovviamente, l’ultima decisione spetterà all’allenatore, che potrà scegliere se impiegarli dal primo minuto o a gara in corso. Per quanto riguarda il resto dei centrocampisti, Matias Vecino è ancora out, mentre Radja Nainggolan è appena rientrato da un infortunio e difficilmente scenderà in campo, ma anche in questo caso toccherà a Conte decidere se impiegarlo anche in ottica mercato. In ogni caso, nella giornata di ieri la presenza di Vidal e Brozovic, in Inter-Spezia, era solo un’indicazione; oggi è una certezza.

Fonte: Sky Sport