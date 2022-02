Vidal, la gestione è fondamentale. Ecco quando potrebbe giocare

L’Inter va a Genova contro il Genoa per cancellare il brutto periodo e ripartire. I nerazzurri hanno bisogno di un successo per dimenticare il Sassuolo. In campo non ci sarà dal primo minuto Arturo Vidal con il cileno che va gestito.

GESTIONE – Simone Inzaghi dovrà essere bravo. Arturo Vidal infatti va gestito dal punto di vista fisico e mentale. Il 22 nerazzurro ha caratura europea e lo si è visto contro il Liverpool. Quando giocherà dunque Vidal? Contro il Liverpool al ritorno sicuro, ma prima ci sono altre tre partite. Genoa-Milan (Coppa Italia)-Salernitana. Possibile che contro i rossoneri Vidal trovi spazio per poi tirare il fiato contro la Salernitana facendo giocare Barella e poi tornare titolare in campo contro il Liverpool, vista la squalifica di Barella. Insomma una gestione che deve essere fatta in maniera maniacale da Inzaghi considerando che, a disposizione, torna anche Vecino (vedi articolo).