Handanovic-Inter, avanti insieme: in che modo? Due ipotesi e una certezza

Handanovic ormai da qualche anno è al centro delle critiche per prestazioni opache e inferiori a quello che è il suo livello. Anche nelle ultime uscite il numero uno sloveno non è apparso reattivo e questo aspetto, insieme ad un evidente calo fisico dell’Inter, sta pesando sui risultati. Il club nerazzurro per la prossima stagione si è tutelato prendendo Onana, ma l’attuale capitano rimarrà, come confermato da Marotta (vedi articolo). Quale sarà il suo ruolo?

CAMBIO DI TESTIMONE – Samir Handanovic non è apparso al meglio della forma nelle ultime uscite, una situazione che si trascina ormai da qualche anno e che forse l’ottimo rendimento della squadra ha un tantino camuffato. Intanto l’Inter per la prossima stagione si è tutelata prendendo André Onana dall’Ajax, ma l’idea è quella di tenere in organico anche il numero uno sloveno. Ma in che modo?

IPOTESI – Certamente Handanovic accetterà di rimanere ma solo con qualche garanzia, non solo economica ma anche tecnica. Si farà da parte così facilmente? Difficile da pensare. La prima ipotesi è dunque quella di fare da traino al nuovo portiere, consentendo un inserimento graduale. In secondo luogo l’ex Udinese, capitano e leader dello spogliatoio, potrebbe rivestire un ruolo simile a quello di Giorgio Chiellini alla Juventus, vale a dire un veterano in grado di aiutare i giovani e fare da spalla all’allenatore. Certamente l’Inter dovrà studiare un modo per far convivere due portieri potenzialmente titolari con la consapevolezza che il futuro dovrà necessariamente chiamarsi Onana.