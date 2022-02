Vecino, il rientro è importante visti i tanti impegni

L’Inter è pronta a dimenticare la sconfitta col Sassuolo ripartendo dal Genoa venerdì. A Marassi sarà battaglia vera visto che i rossoblu si devono salvare e vanno a caccia di punti importanti. Intanto il recupero di Matias Vecino è importante per Simone Inzaghi.

RECUPERO – Come uscito poco fa, l‘Inter recupera delle pedine importanti per la trasferta di Genova contro i rossoblu di Blessin. Il recupero di Matias Vecino, in mezzo al campo, è fondamentale perché i nerazzurri a centrocampo hanno la coperta corta. Oltre a non avere un vice-Brozovic, problema già palesato in stagione, si è notato l’imbarazzo di Roberto Gagliardini. L’Inter, se vuole puntare allo scudetto, deve avere delle riserve all’altezza. Vecino in stagione ha avuto più bassi che alti ma questa secondo parte di stagione potrebbe rilanciarlo. L’uruguaiano infatti ha qualità fisiche e di inserimento che a centrocampo forse nessuno ha (escluso Barella per inserimenti). Il suo ritorno è prezioso per cambiare le carte in tavola a gara in corso. E visti i tanti impegni ravvicinati.