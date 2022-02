UEFA, finale Champions League non più alla Gazprom Arena? La risposta

La UEFA segue da vicino la crisi tra Russia e Ucraina poiché la finale di Champions League 2022 dovrebbe giocarsi proprio alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. Il massimo organismo europeo smentisce le voci circolate in giornata su un possibile cambio di sede

SMENTITA – La UEFA al momento smentisce le voci circolate in giornata su un possibile cambio di sede per la finale di Champions League 2022, in programma il 28 maggio alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. La crisi tra Russia e Ucraina preoccupa il mondo e anche il massimo organismo europeo segue da vicino le evoluzioni, ma al momento conferma che non esiste alcun piano per cambiare la sede. Secondo i rumors lo stadio che dovrebbe sostituire quello di San Pietroburgo è lo storico Wembley Stadium di Londra. Ricordiamo inoltre che sia nel 2020 che nel 2021 lo stadio della finale di Champions League è sempre cambiato per via della pandemia da Coronavirus.