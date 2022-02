Roma stangata! Squalifica multipla per Mourinho e non solo

L’Inter ha perso 2-0 contro il Sassuolo e ha già la testa al Genoa venerdì. I nerazzurri vogliono subito ripartire e dimenticare il brutto ko. Intanto però arrivano le sentenze del giudice sportivo con Josè Mourinho, tecnico della Roma, che ha ricevuto una stangata.

SQUALIFICA – L’Inter nella prossima giornata affronta il Genoa in trasferta. Intanto però arrivano le decisioni del giudice sportivo con la squalifica inflitta a Josè Mourinho. Durante Roma-Verona infatti, il tecnico giallorosso ha rivolto della frasi all’arbitro Pairetto con l’ex allenatore dell’Inter che è stato squalificato per due giornate. Oltre a questo anche una multa di 20mila euro. Non solo Mourinho però. Le squalifiche riguardano anche l’allenatore dei portieri dello Special One, Nuno Santos, fermato anche lui per due giornate. Ma anche Tiago Pinto, General manager, è stato squalificato fino all’8 marzo prossimo.