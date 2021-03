Vecino scalpita per tornare in campo: primi minuti giÃ  contro il Parma?

Vecino scalpita per tornare in campo: primi minuti...

Vecino scalpita per tornare in campo: primi minuti già contro il Parma?

Condividi questo articolo

Matias Vecino

Matias Vecino è l’unico giocatore dell’Inter a non aver ancora giocato in stagione. Contro il Parma (giovedì alle 20.45) tornerà a calcare il campo?

RITORNO ATTESO – Matias Vecino è finalmente pronto a rientrare in campo. L’uruguaiano sembra aver definitivamente recuperato, dopo l’operazione al ginocchio dello scorso agosto. I test con la Primavera dell’Inter delle scorse settimane sono andati molto bene: il numero 8 è pure tornato al gol. Ora non resta che capire se è pronto ad assaggiare nuovamente il campo con la prima squadra. Contro il Genoa era in panchina, ma Antonio Conte lo ha preservato, nonostante il confortante risultato di 3-0. Tuttavia, considerando le condizioni non ancora ottimali di Stefano Sensi, Vecino diventa la terza opzione a centrocampo, per il subentro a gara in corso. Prende piede il possibile rientro contro il Parma?