Inter, due intoccabili nel mese di febbraio: un dato non casuale

Inter-Genoa, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

L’Inter conclude il mese di febbraio 2021 con 4 vittorie (tutte in campionato), 1 pareggio e 1 sconfitta. E solo sue giocatori hanno giocato sempre, non a caso.

CONSOLIDAMENTO – L’Inter apre il 2021 con un gennaio scoppiettante. Subito una vittoria per 6-2 contro il Crotone, poi lo scivolone in casa della Sampdoria. Oltre a questo, stonano solo i pareggi contro Roma e Udinese. Ma gli highlights di inizio anno derivano tutti dai big match. In campionato, il 2-0 inflitto alla Juventus, che colma il gap psicologico. E in Coppa Italia la vittoria all’ultimo minuto contro il Milan. Febbraio però è il mese del consolidamento, nonostante l’eliminazione in Coppa Italia. In campionato arrivano solo vittorie, quattro in altrettante gare. E soprattutto, un solo gol subito, a fronte di 11 fatti.

CERTEZZE – Antonio Conte ritrova così l’impermeabilità della sua difesa, fiore all’occhiello già al suo primo anno all’Inter. Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni compongono la Linea Maginot di questa squadra, titolari inamovibili nel vero senso della parola. Lo slovacco e l’olandese sono infatti gli unici, assieme a Samir Handanovic, ad aver giocato ogni singolo minuto nel mese di febbraio. Meno rotazioni, quindi, nel reparto difensivo, per aumentare ancor di più la confidenza e la forza di gruppo del pacchetto arretrato.