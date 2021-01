Vecino va subito in gol con la Primavera: Inter-Genoa 2-0 dopo i primi 45′

Matias Vecino

Vecino protagonista nel primo tempo di Inter-Genoa, recupero della 4ª giornata del Campionato Primavera 1. I nerazzurri di Madonna sono avanti di due gol e di un uomo. In rete proprio il centrocampista uruguayano in “prestito” dalla Prima Squadra

PRIMO TEMPO – Allo Stadio “Breda” di Sesto San Giovanni (MI) l’Inter Under 19 conduce 2-0 contro i pari età del Genoa Under 19. Il discorso “pari età” non vale per l’illustre fuoriquota in campo. Proprio Matias Vecino trova la rete al 7′ con un preciso diagonale destro dall’interno dell’area. La partita cambia definitivamente al 15′, quando viene espulso Elmando Gjini per fallo da ultimo uomo su Gaetano Oristanio, partito in azione solitaria da metà campo, dopo aver dribblato tutti gli avversari. La prestazione di Oristanio, assolutamente sopra la media a livello tecnico, permette all’Inter di Armando Madonna di dominare. Impossibile per il Genoa di Luca Chiappino, in inferiorità numerica, rispondere adeguatamente alla manovra nerazzurra. Al 39′ Mattia Sangalli di sinistro supera il numero 1 genoano dopo un’ottima triangolazione sul lato destro del campo con Vecino e Martin Satriano, quest’ultimo autore dell’assist. L’arbitro Eduart Pashuku assegna un minuto di recupero in cui non succede nulla. Netto 2-0 nerazzurro nel primo tempo del recupero della 4ª giornata del Campionato Primavera 1.

2 INTER – GENOA 0

MARCATORI: Vecino (I) al 7′ e Sangalli (I) al 39′.

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Stankovic (C); 2 Persyn, 4 Kinkoue, 5 Hoti, 3 Vezzoni; 8 Vecino, 6 Sangalli, 7 Mirarchi; 10 Oristanio; 9 Fonseca, 11 Satriano.

A disposizione: 12 Magri; 13 Tonoli, 14 Sottini, 15 Andrea Moretti, 16 Dimarco, 17 Wieser, 18 Casadei, 19 Fabbian, 20 Lindkist, 21 Carboni, 22 Goffi, 23 Bonfanti.

Allenatore: A. Madonna

GENOA UNDER 19 (4-2-3-1): 1 Agostino; 4 Piccardo (C), 2 Gjini, 6 Dumbravanu, 3 Boci; 5 Turchet, 8 Eyango; 7 Boli, 10 Cenci, 11 Cleonise; 9 Della Pietra.

A disposizione: 12 Dellapina, 22 Ascioti; 13 De Angelis, 14 Marcandalli, 15 Dellepiane, 16 Zaccone, 17 Mukaj, 18 Zenelaj, 19 Besaggio, 20 Konig, 21 Estrella, 23 Kallon.

Allenatore: L. Chiappino

ARBITRO: E. Pashuku della sezione di Albano Laziale (ROMA).

NOTE – Espulso: Gjini (G) al 15′; Recupero: 1′ (PT).