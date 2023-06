Torino-Inter, più importante del previsto: in ballo cinque milioni!

Si avvicina sempre di più il calcio d’inizio di Torino-Inter, in programma alle 18.30 e valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Una partita più importante di ciò che si pensi, con un obiettivo ancora raggiungibile che varrebbe cinque milioni.

OBIETTIVO SORPASSO – Con due sole distanze dalla Lazio, Torino-Inter di questa sera potrebbe essere più importante di quanto si pensi per la squadra nerazzurra. È vero, bisogna tenere in considerazione la finale di UEFA Champions League di Istanbul in programma la prossima settimana. Ma non si può non dare uno sguardo anche alla possibilità di un sorpasso all’ultimo secondo sulla squadra di Maurizio Sarri, impegnata oggi alle 21 a Empoli. Chiudere al secondo posto sarebbe sicuramente un obiettivo di grande prestigio, ma non solo. A livello economico, infatti, la differenza tra secondo e terzo posto sarebbe di cinque milioni di euro. Ecco perché Torino-Inter si preannuncia comunque una gara appassionante.