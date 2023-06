Inzaghi, niente turnover! Torino-Inter con pochi ritocchi – TS

Si avvicina Torino-Inter, calcio d’inizio alle ore 18.30. Una partita che potrebbe valere addirittura il secondo posto per i nerazzurri. Per questo Simone Inzaghi non vuole apportare un turnover massiccio, con ben pochi ritocchi all’undici titolare.

POCO TURNOVER – Saranno ben pochi i ritocchi di Simone Inzaghi alla formazione titolare per Torino-Inter. In campo dal primo minuto, davanti a Samir Handanovic all’ultima in nerazzurro, agiranno infatti Bastoni, de Vrij e Darmian. Sulle fasce spazio a Gosens e Dumfries, mentre in mezzo riposa Barella: dentro Calhanoglu, Brozovic e Gagliardini. Davanti agiranno Lautaro Martinez e Lukaku, una vera e propria prova in vista della finale di UEFA Champions League della prossima settimana.

Fonte: Tuttosport, Simone Togna