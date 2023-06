Il Torino di Juric punta sulla qualità della sua mediana

Il Torino di Juric ha cambiato stile in questa stagione, ma pratica sempre un gioco fisico e diretto. La novità è la mediana, giovane, dinamica e qualitativa. L’attacco è il reparto che ha funzionato meno.

TATTICA – Il modulo di riferimento di Juric è sempre il 3-4-2-1. In questa stagione però il tecnico ha cercato di evolvere il suo calcio, cercando una più insistita costruzione di gioco. Creando una nuova mediana con Ricci e Ilic, due registi giovani. Affidandosi poi ai suoi tre giocatori offensivi per trovare le soluzioni negli ultimi metri di campo. L’attacco attualmente prevede tre punte dinamiche, capaci di allargarsi e cambiarsi di posizione, senza lasciare punti di riferimento. Spesso il tecnico le lascia tutte e tre alte per impegnare i difensori avversari e allargare gli spazi. Il finalizzatore principe è Sanabria, miglior marcatore con 12 gol. C’è sempre comunque la capacità di mettere in campo marcature uomo su uomo, puntando a distruggere il gioco avversario prima di creare qualcosa.

STATISTICHE – Il Torino è la quinta difesa della Serie A con 40 gol subiti. Simile il valore per tiri subiti che vale il sesto posto in A. Un problema però sono i calci piazzati: le 10 reti al passivo da queste situazioni sono il terzo peggior valore in A. Meno efficace l’attacco: i 42 gol segnati sono il settimo peggior attacco del campionato, valore confermato anche dai tiri a partita. Nelle partite in casa ne sono arrivati appena 15, terz’ultimo valore in A. Gli uomini di Juric in casa sono addirittuta quarti in campionato per possesso palla, col 56,7%. Lo stile di gioco diretto si evidenzia nel dato dei lanci lunghi a partita, terzo in A.

DETTAGLI – Milinkovic-Savic, oltre a fare il portiere, è una risorsa fondamentale per il gioco: quarto per passaggi medi, primo per lanci lunghi. Buongiorno nel corso dei mesi si è imposto come leader della difesa. Passato da braccetto a centrale, è secondo per passaggi medi, primo per intercetti, secondo per spazzate e terzo per rating secondo Whoscored. Ilic, arrivato a gennaio, è il volto nuovo della mediana. Vero regista della manovra, chiamato spesso ad abbassarsi in linea coi difensori per impostare, è primo per rating secondo Whoscored, primo per passaggi medi e ha trovato due gol e due assist. Vlasic è il secondo marcatore con 5 gol e il migliore negli assist con 6 passaggi vincenti. Il croato è l’attaccante che tocca più palloni, oltre ad essere primo per passaggi chiave, secondo per tiri a partita e secondo per falli subiti alla pari con Ilic.