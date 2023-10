Thuram, più minuti in Francia-Scozia? L’Inter ha una speranza

La Francia, martedì, sfiderà la Scozia in amichevole. Deschamps, già qualificato ad Euro 2024, potrebbe decidere di dare spazio alle “seconde linee”: più minuti per Thuram?

SPAZIO – Marcus Thuram ha vissuto un inizio strepitoso di stagione con l’Inter, diventando fondamentale per gli equilibri tecnici e tattici della squadra di Inzaghi. Con la Francia, l’ex Gladbach, non è riuscito ancora ad imporsi come titolare (complice però un’incredibile concorrenza in attacco) con Deschamps che, quasi sempre, lo ha fatto partire dalla panchina. Nel prossimo match però le cose potrebbero cambiare: l’amichevole con la Scozia potrebbe regalare più spazio alle cosiddette “seconde linee”. Più minuti per Thuram in campo?

SPERANZA – Per quanto possa certamente far piacere un eventuale partenza di Thuram da titolare, l’Inter spera che Deschamps continui con la sua rotazione in attacco, in modo tale che il francese, al rientro, non risulti troppo affaticato dagli impegni in Nazionale. Thuram, anche alla luce della situazione di Arnautovic, è troppo importante per l’Inter che si appresta a vivere un momento cruciale della stagione.