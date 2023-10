Ibrahimovic: «Inter, prima di me 17 anni senza scudetto! 2010? Col VAR…»

Ibrahimovic, intervenuto sul palco del Festival dello Sport a Trento, ha parlato del suo arrivo all’Inter e del rapporto con Mourinho

ARRIVO – Questo il racconto di Ibrahimovic: «Arrivo all’Inter? Mino parlava con Inter e Milan. Eravamo più vicini ai rossoneri, ma loro dovevano giocare i Playoff di Champions League e mi dicevano di aspettare. Nello stesso momento l’Inter ha capito ed ha accelerato ed ha chiuso l’affare prima del Milan. Balotelli? Quando un ragazzino ha l’occasione di sfruttare il talento e trasformare il suo futuro, e lui ne ha avute tante, ma non ne ha sfruttata una. Tanti fuori ne vogliono anche solo una, lui le ha perse tutte, All’Inter? Mancini mi dava fiducia e responsabilità. Con Mourinho era differente. Ma sono cresciuto piano piano, come obiettivi. Prima di me 17 anni senza vincere dello scudetto, poi con me tre anni di fila. Ho visto tanti campioni non vincere all’Inter, mi dicevo “Se vado lì rimango nella storia”. Secondo me la squadra aveva il potenziale di vincere. 2010? Col Barcellona abbiamo perso 3-1 a San Siro, anche se col VAR non so come sarebbe andata. Al ritorno un espulsione per loro, che forse da un vantaggio perché l’Inter si è difesa».