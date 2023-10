Thuram con la Salernitana ci mette il fisico oltre alla qualità

La prestazione di Marcus Thuram con la Salernitana mostra come l’attaccante dell’Inter sia capace di impattare sulle partite sia con la tecnica che col fisico.

GARA COMPLETA – Marcus Thuram ha già abituato i tifosi dell’Inter a lampi di qualità assoluti. Che sia in occasioni tipo il gol al Milan o come nell’assist con la Salernitana, il figlio d’arte ha colpi da fuoriclasse. Nell’ultima partita con la Salernitana però ha messo in campo anche il fisico.

IMPATTO FISICO – Thuram ha dato molto all’Inter nella vittoria coi campani. Ma è nella parte fisica che troviamo una prima volta nella stagione. Una dimostrazione extra rispetto al consueto. In primo luogo, il francese non è stato sostituto. Inzaghi lo ha lasciato in campo fino al fischio finale. Non era mai successo in precedenza. E in questi minuti il numero nove ci ha messo la corsa: terzo per km percorsi con 10,151. Un impatto notevole nei movimenti, sia come presenza in copertura che nello smarcarsi per dare opzioni di gioco. E poi c’è l’azione specifica del rigore.

ATTO DI FORZA – Thuram al minuto ottantacinque ha aiutato a mettere la parola fine alla partita, guadagnandosi il rigore poi realizzato da Lautaro per il 3-0. Un’azione di forza, con il francese che tiene il difensore dietro di sé per poi spostare il pallone di tecnica e resistere ancora col fisico al contrasto, tanto da costringere l’avversario al fallo. Una dimostrazione del suo impatto completo, resa più preziosa dal minuto in cui è avvenuta. Cioè a fine partita, quando le energie stanno già scemando. Thuram insomma con la Salernitana ha dimostrato di essere un giocatore che sa metterci i muscoli.