Thiago Motta, ombra su Inzaghi: a Bologna lavoro da Europa

I numeri di Thiago Motta in questa stagione con il Bologna mostrano tutto il grande lavoro del tecnico. La cui ombra si staglia su Simone Inzaghi in vista del futuro della panchina dell’Inter.

STAGIONE DA EUROPA – Dalla settima giornata di campionato, quando ha preso in mano il Bologna in una situazione quasi disastrosa, Thiago Motta ha fatto un lavoro fenomenale fin qui. Come certificato anche dalla vittoria di ieri per 0-2 in casa dell’Atalanta. Ma quella bergamasca non è l’unica squadra di livello caduta sotto i colpi degli emiliani. Basta ricordare, per esempio, il doloroso 1-0 contro l’Inter firmato da Riccardo Orsolini. Ma anche gli 0-0 contro Milan (a San Siro) e Lazio in casa. Insomma, Thiago Motta sta facendo parlare di sé e molto bene. Tanto da stagliarsi minacciosamente su Simone Inzaghi in ottica del futuro della panchina nerazzurra.

NUMERI INCREDIBILI – I punti fatti dal Bologna in campionato sono 43, ottavo posto a poche distanze dall’Europa. 38 gol segnati e 36 subiti (per fare un paragone, gli stessi subiti dal Milan quarto e tre in più dell’Inter). In totale, da quando è arrivato sulla panchina dei felsinei, Thiago Motta ha trovato la bellezza di undici vittorie in 23 partite. 33 punti che hanno dato una vera e propria spinta alle ambizioni della squadra, tanto da arrivare a sognare un ritorno in Europa che – all’inizio della stagione – sembrava ben più di un miraggio. Ora per Thiago Motta arriva la difficile sfida contro il Milan. E chissà che non arrivi proprio un favore all’Inter e anche a sé stesso, che potrebbe veder salire le sue quotazioni per un posto sulla panchina nerazzurra la prossima stagione.