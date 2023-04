Barella, due pali di fila: un dato certifica la sfortuna dell’Inter

Proprio come contro la Fiorentina, Nicolò Barella ha colpito il palo anche contro la Salernitana. Vedendosi negare il gol dal legno per due gare di fila. E aumentando un dato che certifica la sfortuna dell’Inter in questa stagione.

LEGNI CONTRO – Non è un mistero: in questo periodo all’Inter gira decisamente tutto storto. Tra occasioni non concretizzate, gol assurdi contro (vedasi quello di Candreva contro la Salernitana) e legni colpiti. Ne è un esempio Nicolò Barella, che nelle due gare contro Fiorentina e Salernitana si è visto negare la gioia del gol per ben due volte di fila dal palo. Ed entrambe le volte quando la rete sarebbe servita maggiormente: da una parte per pareggiare subito, contro i viola. Dall’altra per chiudere una partita dominata e pareggiata all’ultimo minuto per una vera e propria beffa. Ma non è soltanto Nicolò Barella a certificare la sfortuna dell’Inter in questa stagione.

DATO ASSURDO – Secondo le statistiche ufficiali della Lega Serie A, infatti, l’Inter è la squadra che ha colpito più pali e traverse in questo campionato. Quattordici in totale, un dato aumentato proprio dal palo di Barella e dalla traversa di Lukaku nell’ultima giornata giocata allo stadio Arechi di Salerno. Un dato che i nerazzurri condividono con Juventus e Roma, con il Napoli che segue a ruota a quota 13. La differenza, però, è che per l’Inter si tratta di un danno se possibile maggiore. Proprio per la fatica che la squadra fa a segnare. Due tiri decisivi, quelli di Barella, che hanno fatto tutta la differenza del mondo negli ultimi due risultati per i nerazzurri. Un periodo nero che non sembra volersi raddrizzare.