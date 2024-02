Sommer da record ma i meriti vanno (con)divisi: Inter mai così dal 2010!

Sommer rischia seriamente di imporsi come portiere dell’anno non solo in Italia ma anche in Europa grazie a numeri impressionanti a difesa della porta dell’Inter di Inzaghi. Numeri impressionati che riguardano soprattutto la squadra che gioca davanti al portiere svizzero

PORTIERE SPETTATORE – Un altro clean sheet e le calcolatrici sono ripartite. Impazzite. La stagione di Yann Sommer tra i pali dell’Inter va avanti con numeri irreali. L’1-0 di Inter-Atletico Madrid non stupisce per lo “0” nella parte del tabellino riferito all’Atletico Madrid ma per quello nella casella dei tiri in porta verso la porta dell’Inter. E con questa sono 21 le partite di Sommer senza gol subiti. Un dato irreale, appunto. Su 32 partite giocate, 21 clean sheet si traducono con oltre il 65% dei match a porta inviolata. Praticamente, in media, due su tre! E i gol subiti dallo “spettatore” Sommer nell’Inter di Simone Inzaghi sono solo 14, altro dato irreale. Più clean sheet che gol subiti è utopia nella storia recente dell’Inter. Nessuna critica nei confronti dei predecessori André Onana e Samir Handanovic ma bisogna anche riflettere sulla qualità di questa porta continuamente inviolata. Bravo il numero 1 Sommer a farsi trovare spesso preparato quando chiamato in causa ma una difesa guidata dagli esperti Francesco Acerbi o Stefan de Vrij all’apice della loro carriera con Alessandro Bastoni ormai maturo e ottimizzata dal fuoriclasse Benjamin Pavard non è mai stata di casa ad Appiano Gentile dal 2010 in poi. Ed è tutta la fase difensiva a funzionare quasi alla perfezione, dall’attacco al centrocampo. Sulle fasce e in mezzo. I nuovi dati della porta nerazzurra non mentono e sono piuttosto oggettivi: l’ottimo Sommer beneficia di una squadra che funziona come non mai. E i 21 clean sheet stagionali sono tutti della macchina quasi perfetta chiamata Inter di Inzaghi.