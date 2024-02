Pavard maestro di eleganza: Inter-Atletico Madrid mostra il suo valore

Benjamin Pavard è tra i migliori in campo di Inter-Atletico Madrid (1-0), andata degli ottavi di finale di Champions League. Il francese mostra di trovarsi pienamente a suo agio su determinati palcoscenici.

NATO PER QUESTO – Partita dopo partita, Benjamin Pavard fa capire perché Simone Inzaghi abbia insistito così tanto per averlo in estate. E Inter-Atletico Madrid si aggiunge alle straordinarie prestazioni che il francese sta fornendo in questo 2024. Nell’andata degli ottavi di Champions League, il numero 28 fa valere tutto il peso della sua carriera e della sua esperienza. Chiudendo sul podio dei candidati al premio di MVP, assegnato poi a Marko Arnautovic. Ma l’impatto di Benji sul gioco dell’Inter è devastante, come mostrano i dati della sua partita.

MISTER AFFIDABILE – Partiamo da un paradosso. Come capita spesso, anche in Inter-Atletico Madrid Pavard non deve preoccuparsi della fase difensiva. I colchoneros sono pressoché sterili in attacco, tanto che chiudono senza tiri verso la porta di Yann Sommer. E questo permette quindi al numero 28 di salire, dialogando egregiamente con Nicolò Barella e Matteo Darmian sulla catena di destra. E l’impatto di questa salita lo si può vedere dalla heatmap della sua partita, presa da Sofascore:

Pavard svolge un ruolo fondamentale in quella zona del campo. Perché permette a Barella di alzarsi andando a puntellare la manovra negli ultimi 30 metri. E a Darmian di allagarsi senza preoccuparsi troppo della copertura alle sue spalle. E anche in caso di riaggressione e ripartenza Pavard è una certezza. Non a caso è il secondo giocatore dell’Inter per palloni toccati (101), ma soprattutto è il più preciso nella gestione. Completa 87 passaggi su 94, 4 su 5 sulla lunga distanza, con una precisione del 93%: nessuno meglio di lui tra i giocatori rimasti in campo dall’inizio alla fine, secondo i dati ufficiali della UEFA. Ma il suo impatto ha anche una componente più intangibile.

LIVELLO SUPERIORE – Prestazioni come quella appena descritta sono la norma per Pavard. Che ha un punto di forza fondamentale. Ossia, gioca partite del livello di Inter-Atletico Madrid o di Inter-Salernitana allo stesso modo. Senza farsi mai prendere dall’ansia o dalla frenesia, rimanendo lucido e concentrato dal primo all’ultimo minuto. E trasferendo questa calma autorevole anche ai compagni. Che sanno che con lui alle spalle o affianco non ci saranno sorprese. Pavard ha alzato invisibilmente la forza mentale dell’Inter, e ora inizia a vedersi davvero.