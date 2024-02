Nota tattica di Inter-Atletico Madrid: Arnautovic impatta sulla gara

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Atletico Madrid parliamo dell’impatto di Marko Arnautovic.



MVP – Inter-Atletico Madrid sarà ricordata come la partita di Marko Arnautovic. Nel bene e nel male, perché l’impatto dell’attaccante ha vissuto alti e bassi incredibili. Chiudendosi però in lieto fine. Non si può infatti parlare della gara dell’austriaco senza considerare il punto di arrivo. Il gol dell’1-0 finale porta la sua firma. E proprio per questo è stato premiato come MVP dalla UEFA. Nei suoi 45 minuti di campo però c’è molto di più.

INGRESSO DI IMPATTO – Arnautovic è entrato in campo a inizio secondo tempo, per sostituire l’infortunato Thuram. E il suo ingresso è stato tutt’altro che banale. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Il numero 8, come al solito, è andato a fare la prima punta. Col compito di tagliare in profondità e battagliare con la linea avversaria. Dare peso all’attacco, coem si dice. E il compito è stato svolto con grande efficacia. Si può dire che l’ingresso dell’austriaco ha cambiato la dimensione fisica dell’Inter, che con lui in campo ha smesso di subire la fisicità dei difensori dell’Atletico Madrid. Al suo attivo abbiamo infatti 3 duelli a terra tutti vinti e 2 duelli aerei vinti su 3, oltre a 2 falli subiti. Arnautovic insomma ha saputo farsi largo tra le maglie difensive di Simeone. E qui entriamo in

ALTI E BASSI – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

L’austriaco ha toccato il pallone 15 volte, con 7 passaggi, tutti realizzati, e 4 tiri, tutti da dentro l’area. La sua presenza quindi ha cambiato l’attacco dell’Inter, dando un peso in area che ha creato grossissimi problemi alla difesa dell’Atletico. Gli xG di queste conclusioni arrivano addirittura a 1,46. Arnautovic ha sbagliato 2 grandi occasioni da gol e ha segnato col suo unico tiro in porta. Una prestazione sicuramente di impatto. Con dei bassi incredibili e degli alti fortunatamente decisivi.