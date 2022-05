Serie A al contrario: nella settimana più importante il protagonista è il Sig. Mercato

Serie A arrivata all’ultima giornata e ci sono ancora alcuni verdetti da scoprire. I più importanti. Peccato che l’attenzione mediatica non sia più rivolta sul campo, in favore di argomentazioni spesso futili che troveranno il loro culmine a stagione conclusa. Il Sig. Mercato (delle squadre non in lotta per lo Scudetto…) in Italia è già protagonista più di Inter e Milan

PARADOSSO TRICOLORE – Quale milanese vincerà lo Scudetto all’ultima giornata quest’anno? E chi riuscirà a salvarsi all’ultimo secondo condannando alla Serie B un’altra grande piazza? Chi invece salirà in Serie A in vista della prossima stagione? La stagione calcistica in Italia non è ancora finita. Ma sembra che lo sia già. Da ore, ormai giorni, l’unico protagonista è il Sig. Mercato. Che di nome fa sempre Calcio ma è un’altra roba. Addii a parametro zero e/o occasioni in caso di contratto non rinnovato, cerimonie di addio, voci sul futuro… In prima pagina finisce di tutto. E nelle trasmissioni si parla di ogni ipotesi sulla Serie A futura ma non su quella presente. Il piatto del giorno è il Polpo. Anzi no. O forse sì, se [Paul Pogba, ndr] accetta un ingaggio dimezzato rispetto a quello proposto dal Paris Saint-Germain, che nel frattempo ecc ecc. E Paulo Dybala dove va? Ma soprattutto, Ivan Perisic (vedi focus) che fa? Tante domande che troveranno risposta solo a stagione finita. E di Inter e Milan si parla relativamente poco. E solo per inerzia. Nella settimana più importante per la Serie A, dopo tanto tempo, paradossalmente sembra che in Italia ci sia meno interesse del solito per il calcio giocato. Il mistero della Serie A… al contrario.