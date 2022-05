Barzaghi: «Inzaghi, ecco i suoi meriti! Progetto Zhang sta funzionando»

L’Inter si giocherà le sue ultimissime chance scudetto domenica alle ore 18.00 a San Siro contro la Sampdoria nel match valevole per l’ultima giornata di campionato, sperando nella sconfitta del Milan. Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, fa il punto sui meriti di Inzaghi e Zhang

MERITI – L’Inter, dopo aver vinto Supercoppa e Coppa Italia contro la Juventus, proverà a battere la Sampdoria sperando nella sconfitta del Milan per quello che sarebbe il ventesimo scudetto della sua storia. Matteo Barzaghi fa il punto sui meriti di Simone Inzaghi, a prescindere da primo o secondo posto: «Innanzitutto Inzaghi ha riportato due Coppe che mancavano da anni, la vittoria a Torino e l’Inter agli ottavi di Champions League. La cosa che non gli è ancora riuscita da allenatore è quella di vincere lo scudetto in rimonta all’ultima giornata, cosa che gli è successa da giocatore e infatti sta invitando tutti a crederci».

PROGETTO OK – Barzaghi parla poi del progetto sportivo dell’era Zhang: «Questa stagione si va a incastonare in un’era Zhang in cui è arrivato il quarto posto di Spalletti, il secondo posto di Conte e poi lo scudetto. Quest’anno due trofei e mal che vada un altro secondo posto. Quindi il progetto sportivo di Zhang sta funzionando alla grande. Ci sarebbe anche il lato economico/finanziario dove sono stati fatti investimenti in grande che hanno portato il bilancio in rosso. Il progetto sportivo dell’era Zhang però sta funzionando».