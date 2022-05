Inter-Sampdoria, San Siro risponde con il pienone! Domani ripresa – Sky

L’Inter sta osservando qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista dell’ultimo impegno stagionale, ossia il match contro la Sampdoria valevole per l’ultima giornata di campionato. Lo scudetto è in mano al Milan con i nerazzurri che proveranno a battere i blucerchiati sperando in una sconfitta dei rossoneri con il Sassuolo. Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, si concentra sulla spinta di San Siro

TUTTO PIENO – L’Inter di Simone Inzaghi si è concessa qualche giorno di riposo prima di riprendere i lavori in vista della Sampdoria, match che vedrà un San Siro sold-out: «Oggi si riposa la squadra, domani riprenderà ad allenarsi. Domenica per Inter-Sampdoria San Siro sarà tutto esaurito con il pubblico che sarà concentrato sulla partita ma con un orecchio anche al Mapei Stadium. È chiaro che lo scudetto è indirizzato verso il Milan ma l’Inter ha il dovere di crederci. Inzaghi all’ultima partita ci arriva anche attraverso il gioco con l’importanza degli esterni come dimostra l’azione del vantaggio a Cagliari. Gosens sta giocando poco ma è una pedina importante».