Sensi risorsa mancante: la sosta è già la sua ultima possibilità?

Stefano Sensi è di nuovo un punto di domanda nella rosa dell’Inter. La sosta per le nazionali sembra già la sua ultima possibilità di tornare una risorsa credibile.

SOLITO ANDAMENTO – Sensi è stato uno dei protagonisti dell’estate dell’Inter. Anzi, il principale protagonista. Tanto da essersi guadagnato una conferma in rosa che appariva tutt’altro che probabile a inizio ritiro. Poi però la stagione è iniziata. E subito sono arrivati i problemi fisici. Due, di fila. Che di fatto lo hanno tolto dalle scelte di Inzaghi fin dalla seconda giornata. Riaprendo le solite domande.

RISORSA IMPORTANTE – Sensi non è disponibile dal 28 agosto. Data della sua prima e unica presenza, arrivata a Cagliari in sostituzione di Mkhitaryan. Un dato tecnico da non sottovalutare. Inzaghi infatti per sostituire il suo insostituibile aveva scelto proprio l’ex Monza. Un segnale importante per le gerarchie del ruolo. Che però è rimasto isolato a causa degli infortuni. Questa sosta potrà cambiare qualcosa?

ULTIMA OCCASIONE – Sensi è una risorsa per l’Inter. Secondo quanto emerso la scorsa estate, persino per due ruoli. Dunque la sua assenza ha privato Inzaghi di una scelta sulla carta importante per gestire rosa ed energie. Oggi però la fiducia attorno a lui è ai minimi storici. Questa sosta sembra già la sua ultima occasione. Per ritrovare condizione e soprattutto convinzione. Riuscirà a tornare davvero in campo?