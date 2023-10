Sensi, la sosta per recuperare dallo stop. Fiducia ai minimi storici

Stefano Sensi si è fatto male prima della partita contro la Real Sociedad. Il calciatore dell’Inter è rimasto fuori per diverse settimane, ora potrebbe rientrare dopo la sosta.

RIENTRO – Stefano Sensi era già in dubbio per la partita contro il Bologna, quindi a meno di clamorose sorprese dovrebbe essere parte della gara con il Torino del 21 ottobre. L’Inter aspetta ancora, nuovamente, il suo centrocampista che sembra riscontrare sempre gli stessi problemi. Questa volta a fermarlo era stato un risentimento muscolare al quadricipite della coscia, eppure lo stop è stato più lungo del previsto. Sensi non conosce pace, la fiducia dai tifosi è ai minimi storici. Nonostante la stagione da protagonista col Monza il giocatore è tornato a Milano e ha rivissuto gli incubi del passato. Ci sono 10 giorni per tornare in forma, per essere almeno a disposizione di Simone Inzaghi alla fine della sosta per le Nazionali.