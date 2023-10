Klaassen unica eccezione Inter-Nazionale: come può cambiare la lista

Klaassen non fa parte del ricco elenco di calciatori dell’Inter convocati dalle rispettive Nazionali in questo turno. Una non-convocazione che non fa rumore ma che risulta essere singolare in casa nerazzurra, vista la rosa a disposizione di Inzaghi. Analizziamo gli altri esclusi

INTER… NAZIONALE – L’Inter di Simone Inzaghi conta ben sedici convocati dalla rispettive Nazionali per questa seconda sosta stagionale. Del “solito” elenco ne mancano due. Oltre all’indisponibile Marko Arnautovic (Austria), rimasto necessariamente ad Appiano Gentile per recuperare dalla distrazione muscolare, resta fuori anche Juan Cuadrado (Colombia). Stessa motivazione legata al post-infortunio. Potenzialmente la rosa nerazzurra non si limita a diciotto nazionali. Non vanno dimenticati Yann Bisseck (Germania) e Lucien Agoumé (Francia), entrambi ancora protagonisti con la selezione Under-21 del proprio Paese. E in teoria può essere considerato nazionale anche Davy Klaassen (Olanda), sebbene non venga convocato dalla sfida contro il Gibilterra del 27 marzo scorso. Questa l’unica vera eccezione dell’Inter di Inzaghi in versione Nazionale. Klaassen al momento è molto Inter e poco Nazionale… La lista dei non-nazionali, invece, è guidata da Henrikh Mkhitaryan (Armenia), che da capitano ha dato l’addio alla sua selezione prima ancora di firmare per l’Inter. Tra i non convocati non c’è solo Klaassen, però. Anche tre italiani esclusi: i portieri di riserva Emil Audero e Raffaele Di Gennaro con il centrocampista Stefano Sensi che, potenzialmente, potrebbe ancora tornare nel giro azzurro. Salute permettendo… Questa la situazione presente: considerando anche Sensi oltre a Klaassen, ai due giovani e ovviamente ai due “risparmiati” causa infortunio, l’Inter di Inzaghi può arrivare a vantare addirittura ventidue nazionali su venticinque calciatori in rosa. Non male…