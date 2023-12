Sensi, in Coppa Italia l’ultima occasione: cessione possibile?

Inter-Bologna per Stefano Sensi ha una chiara ottica di mercato. Se il centrocampista non trovasse minuti nemmeno in Coppa Italia si aprirebbero le porte di una cessione a gennaio.

STAGIONE AI MARGINI – Stefano Sensi è rimasto all’Inter dopo un’estate vissuta con le valigie pronte. Merito di un rendimento sorprendente nelle amichevoli. Poi però la stagione è iniziata, e con quella sono tornati i soliti intoppi fisici. Che di fatto hanno portato Inzaghi ad escluderlo dalle rotazioni, o quasi. Tre presenze per appena ventotto minuti totali. Per fare un parallelo, il suo “rivale” Klaassen arriva a centoquarantuno. Una situazione estremamente chiara. Che vede in Inter-Bologna il suo ultimo atto.

ULTIMA OCCASIONE – L’annunciato turnover della sfida di Coppa Italia chiama anche, se non soprattutto, cambiamenti a centrocampo. Una situazione che potrebbe chiamare in causa appunto Sensi. Magari con la sua prima prova da titolare. Klaassen infatti ha già avuto due occasioni dal primo minuto, sfruttando anche il vantaggio di essere in lista UEFA. Il Bologna sarebbe invece un’opportunità per l’ex Monza. Probabilmente l’ultima.

MERCATO APERTO – Il mercato di gennaio infatti è alle porte. E il contratto di Sensi è in scadenza a giugno. Non dargli un’opportunità da titolare nemmeno in Coppa Italia darebbe tanto l’idea di una porta chiusa. Definitivamente. Con conseguenze da stabilire proprio in sede di mercato. Inzaghi con la scelta dei titolari darà un messaggio.