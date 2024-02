Sensi ri-allunga la rosa dell’Inter: Buchanan non è più da solo per Inzaghi

Sensi regala sempre emozioni e sorprese all’Inter, anche se stavolta si tratta del filone meno piacevole. Il centrocampista italiano riprende il ruolo di esubero nella rosa di Inzaghi, che da gennaio vede anche la novità Buchanan. Nuovi incastri e scelte da aggiornare all’orizzonte

ESCLUSI E/O JOLLY – Il fallimento della trattativa con il Leicester City per trasferire Stefano Sensi in Inghilterra cambia di poco la situazione in casa nerazzurra. L’Inter, salutato il primo esubero Lucien Agoumé in direzione Siviglia, pensava di piazzare anche il secondo. Nulla da fare. Sensi in un certo senso “torna” a disposizione di Simone Inzaghi ma solo in Italia. Solo in Serie A, dove potrà continuare ad allungare la panchina come opzione ibrida a centrocampo. Dietro a Kristjan Asllani nelle gerarchie “difensive” ma possibilmente davanti a Davy Klaassen in quelle “offensive” di Inzaghi. Il numero 5 nerazzurro non verrà iscritto alla lista UEFA per la seconda parte dell’avventura in Champions League e dovrà accontentarsi delle panchine italiane fino a fine maggio. Di conseguenza, dopo l’arrivo di Tajon Buchanan dal Club Brugge, Inzaghi si trova davanti a una scelta: chi lasciare fuori dall’Europa? Oltre al già citato Sensi, tutto lascia pensare che toccherà a Juan Cuadrado farsi da parte per permettere l’inserimento di Buchanan nella lista UEFA dell’Inter. L’infortunio dell’esterno destro colombiano lo terrà fuori dalla doppia sfida degli Ottavi di Finale contro l’Atletico Madrid e non solo. E il pari ruolo canadese si trova già a Milano per questo motivo. Avvicendamento scontato. Per il resto, la situazione davvero non cambia rispetto al mese di gennaio: Sensi e Buchanan possono essere due jolly in più dalla panchina per l’Inter di Inzaghi. Il primo solo in Serie A, il secondo magari anche in Champions League…