Satriano mette Inter-Genoa nel mirino? Condizioni favorevoli per lui

Martin Satriano sta vivendo un grande ritiro estivo con la prima squadra dell’Inter, e inizia a sperare in un’occasione per la gara col Genoa (21 agosto).

GIOIELLO BRILLANTE – Martin Satriano è – per certi versi – la principale sorpresa dell’estate 2021 dell’Inter. Il vero protagonista del ritiro estivo e delle prime amichevoli stagionali è lui (vedi focus), che a 21 anni si sta mettendo in mostra con la prima squadra. E sta mettendo seriamente in difficoltà Simone Inzaghi, e anche la società. L’uruguaiano sembra infatti il più pronto della Primavera a compiere il salto coi “grandi”. E, visto anche l’infortunio di Alexis Sanchez, Satriano rischia di essere la terza punta a disposizione per Inter-Genoa, prima gara della Serie A 2021/22.

IL MERCATO ASPETTA – I piani dell’Inter su Satriano potrebbero quindi cambiare in questo ultimo mese di mercato. Da un lato, la società continua a monitorare il mercato per individuare eventuali destinazioni in cui mandare il talento classe 2000 a crescere. Dall’altro, sarebbe un’operazione “inutile” dal punto di vista economico (vera linea guida del mercato nerazzurro): e allora ecco che salgono le quotazioni per la sua permanenza a Milano, come quarta (o meno?) punta a disposizione di Inzaghi. Tra i convocati di Inter-Genoa ci sarà anche lui?