Pinamonti al Cagliari? I rossoblu vogliono liberarsi di un ‘big’ – SI

Il Cagliari vuole acquisire le prestazioni di Andrea Pinamonti, ma la trattativa è complicata. I rossoblu devono prima liberarsi di un nome “grosso” in attacco. Ecco le ultime novità come riporta Luca Cilli a “Sportitalia”.

LEGAME BOLLENTE – L’asse tra Inter e Cagliari è il più caldo di questo mercato. Lungo questa rotta si è già mosso Dalbert, e ci sono altri due nomi destinati a percorrerla, in direzioni opposte. Il primo è Radja Nainggolan, che già attualmente è in Sardegna e spero di rimanerci definitivamente. L’altro è Nahitan Nandez, che si è promesso ai nerazzurri (vedi aggiornamento). Ma c’è anche un altro nome in ballo tra le due società, ed è quello di Andrea Pinamonti.

EQUILIBRIO CERCASI – Ci sono tuttavia alcune complessità per portare l’attaccante classe 1999 in Sardegna. In primis il suo ingaggio (2,3 milioni all’anno), su cui i due club ancora devono trovare un accordo. Al di là di questo, le altre difficoltà per il Cagliari arrivano sia dall’interno, sia dall’esterno. Partendo da quest’ultimo punto, Pinamonti piace anche all’Empoli, destinazione gradita al giocatore: c’è quindi da superare la concorrenza dei toscani neo-promossi. E poi bisogna guardare anche alla rosa a disposizione di Leonardo Semplici: il Cagliari punta a cedere Giovanni Simeone prima di acquistare altre punte. A riportarlo è Luca Cilli in collegamento con “Sportitalia”: questa trattativa potrebbe tuttavia essere separata da quella che riguarda Nandez.