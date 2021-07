Nandez non a Milano, rientro in Italia rimandato. Subito all’Inter?

Nandez non è a Milano, contrariamente a una voce circolata in giornata. Il centrocampista, come raccolto da Inter-News.it, non è ancora partito dall’Uruguay. Lo farà quando sarà già chiusa l’operazione?

PERMESSO EXTRA – Nahitan Nandez, come raccontato nel pomeriggio (vedi articolo), non è rientrato a Cagliari come invece era previsto. Il centrocampista uruguayano, che già sarebbe dovuto tornare martedì, ha ricevuto un ulteriore permesso extra di qualche giorno dalla società rossoblù. Ma, come raccolto da Inter-News.it, ne ha approfittato per rimanere ancora in Uruguay. Per Nandez la trattativa col Cagliari, ovviamente, prosegue e con l’intenzione di arrivare a un accordo. È la volontà del giocatore, dei nerazzurri e, in aggiunta, Tommaso Giulini gli aveva promesso di liberarlo per una big in caso di salvezza. Fra qualche giorno Nandez sarà in Italia, da capire se già da giocatore dell’Inter o se bisognerà attendere ancora un minimo.