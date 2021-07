Lukaku, weekend di allenamento ad Appiano. Problemi per Sanchez – CdS

Sul “Corriere dello Sport” si fa il punto sulla situazione dell’Inter. Inzaghi ha concesso alla squadra tre giorni di riposo, ma ad allenarsi, ad Appiano, rimarrà chi ha raggiunto solo di recente il ritiro. Lukaku è fra questi. Problemi fisici per Sanchez

IL PUNTO – L’Inter continua la preparazione ad Appiano Gentile. Inzaghi ha concesso ai calciatori al lavoro da inizio luglio tre giorni di riposo. Rimarrà invece a lavorare ad Appiano Gentile chi si è aggregato solo di recente alla squadra. Fra questi vi è Romelu Lukaku, apparso già in una discreta forma nel corso dell’amichevole giocata contro il Crotone. Anche Vidal e Perisic, di rientro dalle vacanze, hanno stupito lo staff di Inzaghi per la condizione fisica mostrata. Problemi, invece, per Sanchez: il cileno accusa un fastidio al polpaccio, residuo della Copa America. Per lui solo terapie, nessun allenamento con i compagni.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport