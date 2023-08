Samardzic e una questione di ruolo: come svilupparlo a sinistra?

Per Samardzic all’Inter c’è una questione di ruolo. Il serbo infatti è abituato a giocare sulla destra. Ai nerazzurri però serve svilupparlo sulla sinistra.

INVESTIMENTO PER PRESENTE E FUTURO – Samardzic rappresenta un investimento lungimirante per l’Inter. Prezzo giusto, età verdissima, già con esperienza, talento ad altissimo potenziale. Un innesto ideale. C’è però un ma. Inzaghi infatti dovrà lavorare per inserirlo nel suo centrocampo. In particolare per adattarlo a giocare sulla sinistra.

QUESTIONE DI RUOLO – La questione infatti è semplice. Non ci sono dubbi che il serbo sia un interno di centrocampo. Non un regista. Il suo ruolo nel centrocampo dell’Inter è quello di Mikhitaryan, Barella e Frattesi. E infatti anche numericamente va a completare questa batteria, che con lui ha due elementi per ruolo. C’è pero un ma, come si diceva. Samardzic infatti è abituato a giocare sulla destra.

ADATTAMENTO A SINISTRA – Malgrado sia mancino, il serbo nell’Udinese è stato sempre schierato da interno destro. Guardate la sua heatmap presa da Sofascore:

Il ruolo di Samardzic al momento è molto specifico. Col suo mancino parte da destra per potersi accentrare e vedere così tutto l’interno del campo e la porta. Ma sulla destra l’Inter ha Barella. E quella sarebbe la zona preferita anche di Frattesi. A Inzaghi insomma servirebbe uno sviluppo diverso. Sfruttando anche il fatto che Samardzic è l’unico mancino, un suo adattamento a sinistra sarebbe auspicabile. Perché darebbe soluzioni uniche. Ma questo richiede un nuovo percorso per il giocatore. Ci sarà questo adattamento? Dal primo giorno o sarà una cosa più graduale?