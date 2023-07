Samardzic regista? Oggi no, e anche in futuro serve molto lavoro

Lazar Samardzic è vicinissimo all’Inter, e già si comincia a fare confusione sul suo ruolo. Il serbo non è un regista, e anche parlando di potenziale la strada sarebbe ancora lunghissima.

NUOVO REGISTA? – Manco il tempo di farlo allenare con l’Inter, anzi manco di farlo arrivare all’Inter, e già c’è chi pensa a far cambiare ruolo a Samardzic. Il classe 2002 oggi è un interno di centrocampo. Al massimo un trequartista. Un giocatore dal chiaro talento, ma anche con un chiarissimo bisogno di crescere. Tramite esperienza ed allenamenti. Ma attenzione: ancora nel suo ruolo di interno. Perché per fare il regista servono ancora altre cose. La strada dunque per un cambio di ruolo sarebbe ancora lunga. Anzi lunghissima.

POCA PRESENZA NEL GIOCO – Prendiamo i dati che rendono più evidente in assoluto questo fatto. Samardzic, come detto, è un talento. Ma, come scritto a inizio mercato, è un giocatore che ha bisogno di sviluppare le sue doti. Soprattutto nel possesso palla. Tradotto, tocca pochi palloni, tenta e realizza pochi passaggi. Nel gioco è poco presente, pur essendo capace di lampi importanti. Un problema lampante se pensassimo di spostarlo in regia. Guardiamo le statistiche prese da FBREF, sul giocatore in possesso:

E sui passaggi:

Dati che già da soli fanno capire che c’è qualcosa che non va nell’idea di spostarlo regista. Ma rendiamolo ancora più evidente con un confronto.

CONFRONTO COL REGISTA – L’Inter negli ultimi anni ha avuto registi di alto livello. Senza però scomodare Brozovic, un maestro a livello mondiale del ruolo, e nemmeno Calhanoglu, il suo erede in maglia Inter, basta prendere le statistiche di Asllani. L’albanese, pur con tutte le sue difficoltà a integrarsi nel mondo nerazzurro, è indiscutibilmente un regista. Ed ecco i suoi dati da FBREF. Quelli sul possesso:

E sui passaggi:

La differenza è netta. Tocchi, presenza nell’impostazione, passaggi. E parliamo di un giocatore che ha faticato a trovare un minutaggio consistente da regista al suo primo anno all’Inter. Immaginate quanto possa faticare Samardzic ad avvicinare il ruolo.