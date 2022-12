Salvatore Esposito vicino alla Serie A: perché è un rimpianto per l’Inter

Salvatore Esposito è vicino al passaggio alla Serie A. L’ex centrocampista nerazzurro è pronto al a salutare la Spal. Per l’Inter si può parlare di rimpianto

ESPOSITO – La famiglia Esposito si è legata all’Inter già da qualche anno. Non a caso i tre fratelli, Salvatore, Sebastiano e Francesco Pio, hanno fatto le giovanili con i nerazzurri. Sebastiano ha già esordito con la maglia dell’Inter, segnando a San Siro contro il Genoa. Ricorderete il rigore che Romelu Lukaku gli lasciò. Ora sta facendo l’ennesimo prestito in Belgio all’Anderlecht, dove non sta giocando più di tanto (vedi focus). Francesco Pio invece sta facendo la stagione nella Primavera di Cristian Chivu. Due gol e due assist per lui finora.

SALVATORE – La storia di Salvatore Esposito è particolare. Inizia le giovanili nel Brescia, per poi passare all’Inter nel 2016. Dopo qualche anno viene girato in prestito alla Primavera della Spal. La società nerazzurra smette di credere in lui e lo cede a titolo definitivo alla squadra di Ferrara. Non se ne conosce il motivo, probabilmente per motivi di bilancio. La Spal lo gira in prestito al Chievo Verona, in Serie B, dove inizia a giocare con regolarità. A 19 anni gioca 36 partite con il Chievo in quella stagione. Finito il prestito, torna ai biancoazzurri che puntano su di lui. 89 partite in due anni e mezzo, condite da 10 gol e 9 assist.

RIMPIANTO – Il ruolo? Mediano, quelli di cui ci i può fidare a vedere i suoi numeri. Lo sa bene Daniele De Rossi, che quest’anno alla Spal non ne ha mai fatto a meno. Una soluzione in casa per l’Inter, di qualità dato che si tratta di uno dei giovani più promettenti del panorama italiano. Ora Esposito è vicino al trasferimento allo Spezia secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio. Nel caso in cui la trattativa andasse in porto, si tratta di un vero e proprio colpo di mercato, che potrebbe passare sotto traccia. Per l’Inter si tratta di un rimpianto, l’ennesimo giovane lasciato andare via senza dargli il tempo di crescere.