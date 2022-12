Esposito, dall’Inter all’Anderlecht senza incidere. Le ultime sul suo futuro

Di proprietà dell’Inter, Esposito non ha particolarmente inciso nella sua stagione in prestito all’Anderlecht. Il giornale Nieuwsblad.be, però, rassicura sul futuro del giovane talento italiano. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dell’attaccante.

FUTURO INCERTO – Il futuro di Sebastiano Esposito sembrerebbe essere incerto. I numeri fatti finora all’Anderlecht (vedi focus), due soli gol in 751′ giocati, non sono rassicuranti per l’attaccante in prestito dall’Inter. Senza certezze e nuove offerte, il giocatore italiano è tornato ad allenarsi individualmente a Milano. Il giornale belga Nieuwsblad.be, però, rassicura sull’avvenire di Esposito, spiegando che potrebbe esserci ancora spazio per lui nel club belga. Affinché questo si verifichi, è importante che il giovane nerazzurro ritrovi un migliore stato di forma, tornando a lavorare anche in gruppo.

Fonte: Nieuwsblad.be