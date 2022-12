Maignan, allarme Milan: tempi di recuperi incerti. Tra un mese c’è l’Inter!

Maignan preoccupa il Milan. Il suo problema al polpaccio non è ancora stato risolto e i suoi tempi di recupero potrebbero allungarsi. Tra un mese ci sarà la Supercoppa Italiana con l’Inter

PROBLEMI − Il Milan ritornerà da Dubai domani, con un problema ancora da risolvere. Come riporta Peppe Di Stefano di Sky Sport, il portiere non è ancora recuperato: «Piccolo allarme per il Milan qui a Dubai, con Mike Maignan ancora non al meglio. Non c’è una ricaduta ma, comunque, si predica la massima cautela da parte del Milan. Il polpaccio non ha reagito bene, da domani a Milano, il portiere si sottoporrà a continui test ed esami strumentali. Rimangono dunque in dubbi i suoi tempi di recupero». Nonostante manchi quasi un mese alla Supercoppa Italiana contro l’Inter, 18 gennaio, la sua presenza ad oggi non può considerarsi sicura.