Napoli all’ultimo test prima dell’Inter, mancano all’appello 2 nazionali − Sky

Il Napoli si prepara alla trasferta contro l’Inter in campionato, ma prima ci sarà l’amichevole contro il Lille. Luciano Spalletti aspetta ancora due nazionali

PREPARAZIONE − In collegamento da Castelvolturno, Massimo Ugolini aggiorna sulla preparazione degli azzurri: «Il Napoli vuole riscattare la sconfitta interna col Villarreal che però non ha preoccupato più di tanto. Mercoledì ci sarà una gara interessante contro il Lille per vedere i miglioramenti di Kvaratskhelia e Osimhen, non al top della condizione. Mancano ancora Zielinski e Kim all’appello. Oggi allenamento mattutino a Castelvolturno, in attesa della trasferta a Milano contro l’Inter». Le sue parole in collegamento su Sky Sport 24.