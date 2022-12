Esposito, quante delusioni lontano da Milano. Cosa dovrebbe fare l’Inter?

Esposito rischia di diventare una delle più grandi delusioni dell’Inter e della sua Primavera degli ultimi anni. Un talento lanciato da Spalletti prima, Conte poi che da anni ormai sta sprecando le numerose occasioni lontano da Milano.

FLOP – Sebastiano Esposito ha deluso anche in Belgio. Nel club dove è nato calcisticamente il suo grande amico Romelu Lukaku, l’Anderlecht, il giovane talento classe 2002 ha lasciato estremamente a desiderare. Appena 2 gol in 21 presenze e 753 minuti complessivi giocati, oltre ai problemi con l’allenatore che hanno portato all’addio anticipato. Spazio non ne ha mai avuto Esposito e questo è un forte campanello d’allarme per l’Inter, che sperava di trovare nel giovane un futuro attaccante. 20 anni compiuti da qualche mese e già 4 squadre cambiate nel corso degli anni. Dal Venezia alla SPAL, dal Basilea all’Anderlecht, a cui si aggiungono anche l’esperienza in prima squadra con l’Inter. In mente rimangono il rigore conquistato in Champions League contro il Borussia Dortmund e il gol segnato con il Genoa nel primo anno di Antonio Conte, ma sono ancora utili questi episodi per valutare il calciatore? Intanto il Lecce e l’Empoli dimostrano interesse per Esposito nel mercato di gennaio (vedi articolo).