Rivedremo mai Skriniar in campo con la maglia dell’Inter?

Milan Skriniar è ancora alle prese con problemi alla schiena. Scendono le probabilità di rivederlo di nuovo in campo a breve con l’Inter. Tanto che sorge spontanea una domanda.

FUORI DAI RADAR – Passa il tempo, e la stagione dell’Inter continua a procedere senza Milan Skriniar. Il difensore slovacco è ancora fermo ai box, alle prese con un dolore interminabile alla schiena. Tanto che il numero 37 è già a 8 partite saltate per questo infortunio. L’ultima presenza risale al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto, quando entrò a 10 minuti dal termine (era il 14 marzo). In campionato non gioca addirittura da Sampdoria-Inter del 13 febbraio (ultima partita giocata per intero). E pare difficile rivedere Skriniar in campo in Inter-Monza di domani. Un’uscita silenziosa dagli undici nerazzurri, ma in questo silenzio sorge spontanea una domanda.

FUTURO CERTO – Sarà possibile rivedere Skriniar di nuovo in campo, indossando la maglia dell’Inter? Restano ancora almeno 11 occasioni per rivedere la 37 nerazzurra in campo, al netto di eventuali avanzamenti in Champions League e Coppa Italia. Dopodiché, la prossima maglia sulle spalle del difensore sarà quella del PSG. Nel frattempo l’Inter ha la fortuna di avere l’aggiustatutto Matteo Darmian, che non fa sentire la mancanza di Skriniar. Ma se quelle citate sopra rimanessero le ultime presenze del 37 in maglia Inter, sarebbe un pessimo modo di chiudere la sua storia in nerazzurro.