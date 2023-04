Calhanoglu verso il rientro graduale: il numero 20 frenato da due – TS

Hakan Calhanoglu va verso il rientro tra i convocati per Inter-Monza ma il turco non ha fretta. TuttoSport parla di rientro graduale per il numero 20

RIENTRO GRADUALE – Hakan Calhanoglu tornerà tra i convocati di Simone Inzaghi per la sfida contro il Monza di domani sera. All’Inter il turco è mancato in questo periodo, ma è stato ben sostituito da Marcelo Brozovic e dalla continuità di rendimento offerta da Henrikh Mkhitaryan. Calhanoglu dovrebbe giocare uno spezzone con i brianzoli per scaldare i motori in vista della gara di ritorno dei quarti di Champions League mercoledì col Benfica. Ma è difficile immaginare di vederlo dall’inizio contro i portoghesi. La prestazione di Brozovic contro il Benfica permette al numero 20 di procedere con un rientro graduale. Il croato è il favorito per partire da titolare anche contro i lusitani nel match di ritorno.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi