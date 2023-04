Skriniar non come Calhanoglu! Le ultime prima di Inter-Monza – SM

Skriniar non è ancora nelle condizioni di poter tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Se da una parte Hakan Calhanoglu accelera con buone chance di essere convocato per Inter-Monza (vedi QUI), secondo quanto riportato da Sportmediaset restano ancora incerti i tempi di recupero di Milan Skriniar.

IN DIFESA – Alla ripresa degli allenamenti oggi ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo, può sorridere Simone Inzaghi che per Inter-Monza con molta probabilità potrà convocare Hakan Calhanoglu almeno per la panchina. Chi non ci sarà a San Siro sarà ancora Milan Skriniar, alle prese con il solito fastidio alla schiena. Il difensore slovacco che ieri insieme al turco si è allenato a parte mentre tutti erano a riposo dopo la vittoria con il Benfica, si è allenatore ancora a parte. L’obiettivo resta la sfida di ritorno con il Benfica, ma anche in quel caso non arrivano buone notizie.

Fonte: Sportmediaset