Real Sociedad-Inter, per Inzaghi un doppio trend da invertire

Real Sociedad-Inter (stasera alle 21) segna l’inizio della Champions League 2023/24 per Inzaghi. Che insegue la vittoria per due motivi.

VOGLIA DI LEGITTIMAZIONE – La Champions League sta entrando nel DNA dell’Inter. Perché la finale persa lo scorso 10 giugno a Istanbul è la pietra angolare di questa stagione. E questo emerge soprattutto dalle parole di Simone Inzaghi e dei suoi uomini. Che dalla sconfitta col Manchester City hanno acquisito nuova consapevolezza del proprio potenziale, che dovrà però essere mostrato stasera, nel primo appuntamento europeo della stagione. Real Sociedad-Inter inaugura la Champions League 2023/24 dei nerazzurri, che puntano a vincere anche per interrompere due pessimi trend.

UN LUSTRO – L’Inter infatti non vince all’esordio in Champions League da ben cinque anni. L’ultima volta risale al 18 settembre 2018, data che segna il ritorno dei nerazzurri nella massima competizione europea dopo sei stagioni. In quell’occasione la squadra di Luciano Spalletti vinse in casa contro il Tottenham, con una rimonta firmata da Mauro Icardi e Matias Vecino che è già entrata nella storia dell’Inter. Dopo quel 2-1 a San Siro, però, i nerazzurri hanno sempre “fallito” il primo appuntamento europeo della stagione. Con Inzaghi che peggiora il già pessimo score di Antonio Conte.

DUE SU DUE PER DUE – Tra il 2019 e il 2020 l’Inter di Conte inizia la Champions League con due pareggi, entrambi in casa. Prima l’1-1 contro lo Slavia Praga (dove arrivò il primo gol nerazzurro di Nicolò Barella) poi il 2-2 contro il Borussia Monchengladbach di Marcus Thuram e Yann Sommer. Inzaghi invece parte paradossalmente peggio, ma chiudendo meglio entrambe le volte. Al primo anno (2021/22) perde all’ultimo minuto contro il Real Madrid, sempre a San Siro, riuscendo però a riportare poi l’Inter agli ottavi di Champions League dopo dieci anni. L’anno scorso invece il percorso che termina in finale inizia con una sconfitta – sempre in casa – per 2-0 contro il Bayern Monaco. Stasera l’obiettivo di Inzaghi sarà quindi quello di interrompere il doppio trend, personale e di squadra, per ripartire in Europa col piede giusto.