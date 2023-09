Real Sociedad-Inter, la Champions League riinizia con un obiettivo chiaro

Real Sociedad-Inter è l’esordio in Champions League per questa stagione, si comincia nel Gruppo D alle 21 a San Sebastian. Trasferta insidiosa, ma con un obiettivo da tenere bene in mente.

SI RIPARTE – Centodue giorni dopo la finale di Istanbul la Champions League riprende da Real Sociedad-Inter. Uno scenario sicuramente diverso, ma dove quella partita col Manchester City dovrà contare molto. Perché la consapevolezza messa in campo dalla squadra di Simone Inzaghi nell’inizio di stagione è data anche dall’aver giocato alla pari contro i mostri sacri di Pep Guardiola, cosa che dimostra quanto serva arrivare ai massimi livelli. L’Inter deve fare tesoro di quell’esperienza e provare a ripeterla, ben sapendo che sarà difficilissimo. A partire dalla sfida di oggi con la Real Sociedad, che domenica ha spaventato il Real Madrid. Ma l’obiettivo (a prescindere da quello ovvio, ossia passare il turno) è chiarissimo: dimostrare di non essere arrivati in finale per caso.

ARRIVANO I CAMBI – Per Real Sociedad-Inter stavolta sì che Inzaghi deve mettere mano alle risorse che ha in rosa, dopo aver puntato sulla continuità nell’undici titolare. Le assenze della vigilia di Juan Guillermo Cuadrado e soprattutto Hakan Calhanoglu costringono il tecnico a modificare la formazione in maniera radicale rispetto alle prime uscite. Ieri in conferenza stampa ha dato fiducia a Kristjan Asllani, finora solo utilizzato a gara in corso. Potrebbe poi scoccare l’ora dell’esordio di Benjamin Pavard, ancora a zero minuti, e magari di un’altra novità nei restanti ruoli. Non toccando però Henrikh Mkhitaryan, spettacolare nel derby. La Real Sociedad di Imanol Alguacil ha due assenze in attacco e una formazione quasi identica a domenica. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Real Sociedad-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming.