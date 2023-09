Real Sociedad-Inter di Champions League: dove vederla in diretta TV e streaming

Real Sociedad-Inter è la prima partita dei gironi di UEFA Champions League 2023-2024 per i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi dopo la finale disputata la scorsa stagione: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming. Si gioca domani all’Estadio Municipal de Anoeta. Ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su Inter-News.it.

Partita in programma

Real Sociedad-Inter, prima giornata giorni Champions League 2023-2024.

Dove e quando si gioca Real Sociedad-Inter

Estadio Municipal de Anoeta, mercoledì 20 settembre ore 21.

Come seguire Real Sociedad-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20.30, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA di Real Sociedad-Inter con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Real Sociedad-Inter dove vederla in diretta TV

Sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video. Servirà scaricare l’app su Smart TV per poter guardare la partita di Champions League. App fruibile anche su console di gioco (Xbox e PlayStation), oltre che su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Real Sociedad-Inter, dove vederla in LIVE streaming

La partita sarà visibile in streaming su device portatili con sistemi operativi iOS e Android grazie all’applicazione di Amazon Prime Video, o direttamente sul sito ufficiale accedendo con le proprie credenziali sottoscritte nel momento della registrazione Amazon.

