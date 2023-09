Orange is the New Black and Blue all’Inter (quando Nike ci riprova)

La nuova terza maglia dell’Inter, frutto della storica collaborazione con Nike, torna a essere arancione dopo anni di variazione sul tema. Una scelta che rispecchia in pieno la storia nerazzurra, sebbene si possa parlare di tutto fuorché di una maglia pensata come “esclusiva”



Per la quattordicesima volta in 115 anni di storia, che diventeranno 116 il 9 marzo 2024, l’si veste di arancione. La prima volta nel 1937 come seconda maglia, l’ultima nel 2002 come terza. Dopo oltre vent’anni l’arancione torna di moda per il third kit dell’Inter griffato, che non è nuova a queste riprosizioni. La nuova terza maglia arancione non è altro che la divisa da trasferta internazionale. Non a caso esordirà a San Sebastian (Spagna) in occasione didel Gruppo D di UEFA, competizione che riaccoglie l’Inter da finalista perdente. Ma come si inserisce questo look total orange dell’Inter in Europa? La versione ufficiale sostiene che sia il colore scelto per celebrare “l’anima più lifestyle” dell’Inter e “la vicinanza alle community del territorio”, nonché per evidenzire “il carattere multiculturale e inclusivo” della società nerazzurra fin dal 1908. La tradizione nerazzurra che si fonde con il carattere urban per realizzare una maglia buona per tutte le occasioni. Non solo quelle di campo. Tutto bello meno che i dettagli. La nuova maglia arancione dell’Inter non è altro che uno dei nuovi third kit realizzati da Nike per i suoi club senza il minimo sforzo nella cura dei dettagli. Una maglia qualsiasi. Dopo anni di esperimenti extra-giallo (celeste, grigio, nero, rosso e perfino la combo azzurro-verde fluo) riecco l’arancione. Divisa quasi spartana caratterizzata da un colore predominante, dalla maglia ai calzettoni passando per i pantaloncini, come tutti i club della galassia Nike. Insomma, per l’Inter – dopo anni – è stato scelto l’arancione della tradizione anti-tradizionale:

