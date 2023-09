Cassano attacca: «Marotta non capisce di calcio! Gestisce i giornalisti»

Cassano esprime la sua personale opinione riguardo il ruolo di Direttore Sportivo in una società di calcio e critica duramente l’Amministratore Delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta. L’ex giocatore ne ha parlato durante una puntata della BoboTV su Twitch.

ACCUSA PESANTE – Antonio Cassano ha criticato duramente il dirigente dell’Inter: «Ogni giorno leggo sui giornali: “Miracolo clamoroso di Marotta”. Io lo conosco, e vi dico che non conosce i giocatori! Lui di calcio non capisce nulla, però siccome lui è un buonissimo addetto stampa dei giornalisti, li gestisce come vuole lui. Onana lui non lo conosceva! I giocatori che prendono all’Inter lui non li conosce. Ovviamente lui è bravo, e ne viene fuori. A me piace gente come Corvino e Sabatini».